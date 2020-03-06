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رياضة

الظهور الأول لـ ميلوفيتش.. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الفيحاء بـ الدوري السعودي

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:49 ص
فلادان ميلوفيتش
فلادان ميلوفيتش
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محمد السعيد
يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره الفيحاء، ضيفا ثقيلا على نظيره الفيحاء، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة إلا ثلث مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق أهلي جدة بقيادة مدربه الجديد فلادان ميلوفيتش لمصالحة جماهيره في مباراة اليوم، بعد التعثر في آخر مباراتين في الدوري ، بالهزيمة أمام الفتح 1-0،  والتعادل مع النصر 2- 2.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ فلادان ميلوفيتش مع أهلي جدة، والذي تولى المهمة خلفا للسويسري كريستيان جروس، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

في المقابل يطمح فريق الفيحاء في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع بـ 27 نقطة.
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