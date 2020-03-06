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أخبار البلد

القوى العاملة: ختام ندوة تصاريح العمل في السلامة والصحة المهنية بترسانة بورسعيد

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

اختتمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة تصاريح العمل فى مجال السلامة والصحة المهنية بالترسانة البحرية بالمحافظة بحضور مهندسي ومسؤولي السلامة والصحة المهنية بالترسانة والشركة البورسعيدية .

ووجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة للحضور شدد  فيها على أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر  لكل عامل، مشيرا إلى أن رسالة وزارة القوى العاملة في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة، لافتا إلى ضرورة نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية في إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية الجديدة.

وفي نفس السياق أكد السيد السنجابى أهمية التوعية بدور السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطات الأمان فى بيئة العمل ،وتطبيق ذلك فى الحياة العملية حفاظا على سلامة الأرواح.

وقام  كل من الكيمائيين  لندا سعد مدير مكتب بور فؤاد للسلامة والصحة المهنية، وعبير أبو زيد ،  ورضا صابر بشرح عن مهام الجهاز الوظيفي وتعريف بنظام تصاريح العمل، والهدف من النظام،  وكيفية تحقيق نظام تصاريح العمل والأطراف المشاركة فى نظام تصاريح العمل صباحيه التصريح  ، وكيفية الكشف عن الغازات .

كما تم شرح معنى المناطق المفتوحة والمناطق المحظورة، وكيفية تجهيز موقع العمل والتفتيش الدوري عليه ، وتخلل المحاضرة بعض الأسئلة التوضيحية المتعلقة بمدى مسؤولية القائمين على التصريح وتم الرد عليها من قبل المهندس  فايز رخا  مدير إدارة السلامة، والكيميائية عبير أبو زيد.

وكان المهندس  أشرف البياع  رئيس ترسانة بورسعيد  قد استقبل وفد مديرية القوى العاملة برئاسة السيد محمد السنجابى مدير المديرية، وبحضور محمد اشرف كريم الدين وكيل المديرية، قبل بدء الندوة

القوى العاملة: ختام ندوة تصاريح العمل في السلامة والصحة المهنية بترسانة بورسعيد
القوى العاملة: ختام ندوة تصاريح العمل في السلامة والصحة المهنية بترسانة بورسعيد
القوى العاملة: ختام ندوة تصاريح العمل في السلامة والصحة المهنية بترسانة بورسعيد
القوى العاملة: ختام ندوة تصاريح العمل في السلامة والصحة المهنية بترسانة بورسعيد
القوى العاملة: ختام ندوة تصاريح العمل في السلامة والصحة المهنية بترسانة بورسعيد
القوى العاملة: ختام ندوة تصاريح العمل في السلامة والصحة المهنية بترسانة بورسعيد
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