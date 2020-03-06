يسبب نزيفا داخليا .. جمال شعبان يحذر من تناول الأسبرين

الأسبرين من البالغين!؟!

قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، علي من يجب عليه تناولمن البالغين!؟!

الأسبرين للمرضى الذين يعانون من مشكلات خطيرة كصعوبة خفض نسب الكوليسترول المرتفعة، أو السكر في الدم، طالما لا يوجد خطر حدوث النزيف الداخلي. وأشار جمال شعبان، إلى أن تبرز فائدة تناولللمرضى الذين يعانون من مشكلات خطيرة كصعوبة خفض نسب الكوليسترول المرتفعة، أو السكر في الدم، طالما لا يوجد خطر حدوث النزيف الداخلي.





الأسبرين والقلب ، فذكر الباحثون انه يجب أن يقتصر الأسبرين على الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ أمراض القلب، والأوعية الدموية وانخفاض خطر النزف ومع ذلك يعتبر الأسبرين منقذًا لحياة الأشخاص الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو الشرايين المسدودة، وبالتالي الفيصل هنا هو الوضع الصحي لكل فرد والذي يختلف من شخص لآخر. أما فيما يخص علاقةوالقلب ، فذكر الباحثون انه يجب أن يقتصرعلى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ أمراض القلب، والأوعية الدموية وانخفاض خطر النزف ومع ذلك يعتبرمنقذًا لحياة الأشخاص الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو الشرايين المسدودة، وبالتالي الفيصل هنا هو الوضع الصحي لكل فرد والذي يختلف من شخص لآخر.





الاسبرين . نصح جمال شعبان انه لابد على كل مريض التواصل مع الطبيب أولا قبل التوقف أو البدء فى تناول





وأضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أن هناك اعتقاد سائد لسنوات عنوفوائده في الوقاية من أمراض القلب، و لكن لم يعد الوضع كما هو الآن، حيث كانت التوصيات القديمة تنصح بتناول جرعة منخفضة منيوميالخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية الوقاية الأولية دون نوبات قلبية أو وعائية سابقة.وأشار عميد معهد القلب السابق، إلى أن كشفت التوصيات الجديدة بأن البالغين الذي يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أمراض القلب أو الأوعية الدموية لا يجب عليهم تناول الأسبرين الذي قد يتسبب في الإصابة بالنزيف الداخلي جراء تناولتابع: تناول 100 ملليجرام أو أقل من الأسبرين ليس بتلك الفائدة المتوقعة للوقاية من أمراض القلب، فهناك تطور كبير الآن سمح بعلاج العوامل التي قد تؤدي إلى أمراض القلب، كارتفاع ضغط الدم، والسكر، وارتفاع الكوليسترول، مما يجعل تناوللا فائدة كبيرة منه.وقال شعبان، أن ذكر الدكتور روجر بلومنتال خبير أمراض القلب يجب أن يكون الأطباء انتقائيين فيما يخص كتابةالروشتات كما يجب عليهم التركيز أكثر على تحسين عادات نمط الحياة المتبعة والتحكم في ضغط الدم والكوليسترول والسكر بدلا من وصفجدير بالذكر أيضا أن استخدامللأشخاص الأصغر سنا يعتبر من التوصيات من الفئة 2 ب، وبالتالي ليست هي الخيار الأول.