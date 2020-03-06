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حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق البحر الأحمر

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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خالد رياض

شهد طريق "سوهاج – البحر الأحمر" حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق بعد صينية قنا، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين.

تم الدفع بـ سيارتين إسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى قنا، وتم رفع آثار الحادث.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالحادث وتبين من المعاينة والفحص، إصابة كل من حمادة زعمان محمد على، 26 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى، أمينة عبد المطلب محمد، 75 عاما بسحجات بالوجه، رابحة مجاهد آخر،  16 عاما بكدمات بالوجه، حنين رمضان زعمان، عامين، سحجات وكدمات، غرام رمضان زعمان، 8 شهور بسحجات وكدمات، يقيمون محافظة قنا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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