لحظة تفجير انتحارى قرب السفارة الأمريكية بتونس.. شاهد

عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية عن لحظة تفجير انتحارى قرب السفارة الأمريكية بتونس.
وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن شخصا يمتطي دراجة نارية أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.
وبحسب إذاعة "شمس إف إم" لم يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا باستثناء الإرهابي الذي فجر نفسه، ونقلت الإذاعة عن شهود عيان أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قرب المكان.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر في تونس أن التفجير نفذه انتحاريان في منطقة تضم سفارات عدة دول ، ونصحت السفارة الأمريكية في تونس بالابتعاد عن محيطها إلى أن يتم تأمينه.