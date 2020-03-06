لحظة تفجير انتحارى قرب السفارة الأمريكية بتونس.. شاهد

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر في تونس أن التفجير نفذه انتحاريان في منطقة تضم سفارات عدة دول ، ونصحت السفارة الأمريكية في تونس بالابتعاد عن محيطها إلى أن يتم تأمينه.