ماتيجوا نموت.. حكاية انتحار طالبات الإعدادية في الشرقية وسر رسالة الهزار

جريمة بشعة سُطرت أركانها داخل مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية، راح ضحيتها 3 طالبات في عمر الزهور، لم يكملن بعد عامهن السادس عشر، الا وكتبن بأيديهن نهاية الطريق بكلمات "ماتيجي ننتحر".





الطالبات الثلاثة لقوا مصرعهم بعد تناولهن حبة حفظ الغلال السامة، التى أودت بحياتهن الواحدة تلو الأخرى.. أجتمعن وأتفقن على التجربة، وأحضرت إحداهن الحبة وأقتسموها نصفين، ثم أقتسموا النصف الثاني نصفين، وحصلت بسنت على النصف الأكبر، وشاهندة وإيمان على ربع حبة لكلا منهن.





مشكلاتهن الأسرية كانت سببا رئيسي في الإنتحار، وكل واحدة منهن كانت لها حكاية منفصلة عن الأخرى، الا ان فناء المدرسة الإعدادية جمعهن، ايمان وبسنت وشاهندة الصديقات بمدرسة واحدة فى المرحلة الاعدادية اتفقن على تناول الحبة السامة وقامن باقتسامها وبعد عدة دقائق لقيت الطفلة بسنت.إ.م 15 سنة مصرعها أثناء سيرها فى الشارع قبل أن تصل إلى منزلها التف حولها الاهالى لمحاولة انقاذها لكنها كانت فاقدة للوعى وبعد التعرف على شخصيتها تم الاتصال باسرتها وفور وصولها الى المستشفى لفظت أنفاسها الاخيرة وسط حيرة من اسرتها .





كان الغموض يسطير على الموقف حتى وفاة الطالبة بسنت لكن فوجئ الاهالى باصابة صديقتها ايمان وشاهندة بحالة أغماء والسقوط على الارض وتم نقلهما الى المستشفى وهنا بدأت المفاجات تظهر حيث تبين من اقوال الطالبة شاهندة قبل وفاتها انها تناولت حبة الغلال السامة بالاشتراك مع صديقتها وتبين من التحريات أن الطالبات الثلاثة اقتسمن الحبوب السامة على سبيل المزاح والهروب من مشاكلهن الاسرية.





وكشفت التحريات أن الطالبات المتوفيات تربطهن علاقة صداقة من خلال المدرسة وإنهن انتحرن .





تفاصيل حادث انتحار الطالبات المأساوى الذى شهده مركز ابو كبير فى الشرقية سطره محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة التى امرت بالتصريح بدفن جثامين الطالبات الثلاثة بعد تحريات المباحث التى أكدت أن الحادث انتحار .

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بتناول 3 فتيات جميعهن بالمرحلة الإعدادية حبة حفظ غلال، ما تسبب في وفاة اثنتين وإصابة الثالثة.





وتبين وفاة كلًا من بسنت.م.إ.ع وإيمان.م.ع وشاهندة.م فى المرحلة الاعدادية إثر تناولهن حبوب سامة لحفظ الغلال وتبين من التحريات أن الحادث أنتحار بسبب المشاكل الاسرية