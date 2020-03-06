إدارة المهرجان: افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية الليلة.. ولا تأجيل بعد اكتشاف كورونا

أكدت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إقامة حفل افتتاح الدورة التاسعة للمهرجان السينمائي الليلة فى موعده الطبيعى، مؤكدة أنه لا نية لتأجيل أى من الفعاليات بعد إعلان وزارة الصحة اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا بالمدينة.





يذكر أنه أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.







