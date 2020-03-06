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منوعات

عمره 5 أيام.. تعافي أصغر مصاب بـ كورونا من الفيروس

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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هدير علاء
كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الجمعة، عن تعافي طفل صيني حديث الولادة من فيروس "كورونا" بشكل كامل، وسمح الأطباء المعالجين له بمغادرة المستشفى.

وأفاد التقرير بأنه تم تشخيص إصابة الطفل بالفيروس بعد خمسة أيام من ولادته في 31 يناير الماضي، وهو يعد أصغر مريض بـ"كورونا" في الصين حتى الآن.

وفي أعقاب تلقيه العلاج في الحجر الصحي، اجتمع شمل الطفل مع والديه اليوم بمستشفى "خنان" للأطفال في مدينة "تشنجتشو" بوسط الصين.

وأوضح التقرير أنه تم إدخاله إلى المستشفى الإقليمي بعد إصابته بعدوى خطيرة في رئتيه، وقامت إدارة المستشفى بتشكيل فريق خاص من أجل إعداد خطة علاجية للطفل حديث الولادة؛ وتحسنت حالته تدريجيًا بعد شهر من تلقيه رعاية على مدار الساعة إلى جانب علاج مضاد للفيروس.

وغادر الطفل المستشفى برفقة والديه بعد تعافيه من المرض تمامًا، حيث خضع لفحوصات طبية مرتين، وجاءت النتيجة سلبية؛ وأرسل المستشفى سيارة إسعاف مجهزة لمرافقة العائلة إلى مسقط رأسها بمدينة "شينيانج"، التي تقع على بعد 324 كيلو مترًا.

يذكر أن طفلة صينية عمرها 17 يومًا سبق أن تعافت من الفيروس في شهر فبراير الماضي بدون تلقيها أي علاج؛ وكانت هذه الطفلة قد نُقلت إلى مستشفى ووهان للأطفال في نفس يوم ولادتها، واكتشف الأطباء إصابتها بالمرض بعد وقت قصير.

ونظرًا لأن أعراض الطفلة لم تكن واضحة، فقد قرر الأطباء عدم إعطائها مضاد حيوي، وتركها تتغلب على المرض بمفردها، وهو ما حدث بالفعل وغادرت الطفلة المستشفى بعد تعافيها تمامًا.
عمره 5 أيام.. تعافي أصغر مصاب بـ كورونا من الفيروس
عمره 5 أيام.. تعافي أصغر مصاب بـ كورونا من الفيروس
عمره 5 أيام.. تعافي أصغر مصاب بـ كورونا من الفيروس
عمره 5 أيام.. تعافي أصغر مصاب بـ كورونا من الفيروس
عمره 5 أيام.. تعافي أصغر مصاب بـ كورونا من الفيروس
عمره 5 أيام.. تعافي أصغر مصاب بـ كورونا من الفيروس
عمره 5 أيام.. تعافي أصغر مصاب بـ كورونا من الفيروس
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