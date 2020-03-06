الكاف يدرس إقامة البطولات الأفريقية بدون جمهور بسبب كورونا

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا رسميا بشأن إقامة المباريات القادمة من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، بدون جماهير بعد ظهور فيروس كورونا في عدة دول أفريقية.





وجاء بيان الكاف كالتالي:





"كلف الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللجنة الطبية لمتابعة ومراقبة تطورات فيروس كورونا في القارة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية اللاعبين وجميع القائمين علي اللعبة من الاصابة بالفيروس وجري تشكيل فريق طبي علي اعلي مستوي برئاسة رئيس الاتحاد الافريقي مكون من خبراء في مختلف المجالات الطبية ليتحملو المسؤولية في حماية اللاعبين وأفراد أسرة الكرة السمراء".





وأضاف البيان: "الكاف ليس قلقا للغاية من فيروس كورونا إلا أننا نتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث اي شئ يعكر صفو اللعبة في القارة السمراء وننظر للمستقبل و للبطولات القادمة بشكل حذر مثل دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والبطولة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للمحليين المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الفترة من 4-25 أبريل 2020".





واختتم البيان: "الكاف علي اتصال بكل الدول التي تنظم المباريات واذا كان الوضع يتطلب إقامة المباريات بدون جمهور او التأجيل أو حتى الالغاء سيكون بالاتفاق مع هذه الدول ووفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية".