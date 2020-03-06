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رياضة

المنتخب البرازيلي يعلن قائمته استعدادا لتصفيات كأس العالم

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم، عن القائمة التي إختارها "تيتي" المدير الفني للمنتخب الأول، لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المنتخب البرازيلي يستضيف نظيره منتخب بوليفيا يوم 26 من مارس في مباراة الجولة الأولى، ويحل ضيفًا على منتخب بيرو يوم 31 مارس، في مباراة الجولة الثانية من التصفيات.

وجاءات قائمة المنتخب البرازيلي، كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون - ويفرتون - إيفان.

خط الدفاع: ألفيش - دانيلو - ساندرو - لودي - ميليتاو - فيليبي - ماركينيوس - تياجو سيلفا.

خط الوسط: آرثر - جيماريش - كاسميرو - روبيرو - فابينيو - كوتينيو.

خط الهجوم: برونو هنريكي - إيفرتون - باربوسا - فيرمينو - جيسوس - نيمار - ريشارليسون.
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