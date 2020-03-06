وفاة الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي بعد صراع مع المرض
الجمعة 06/مارس/2020 - 08:22 م
الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي
توفيت الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي ، منذ قليل بعد صراع مع المرض.
وتعد زينب الكفراوي إحدي أبطال المقاومة الشعبية وفدائيات المدينة الباسلة أيام العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، زار ، الفدائية زينب الكفراوي، احدي فدائيات المدينة الباسلة خلال العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، وذلك أثناء تلقيها العلاج بمستشفى التضامن فبراير الماضي.
واطمأن محافظ بورسعيد علي الحالة الصحية للبطلة المصرية، موجها بتوفير العناية لها علي أعلي مستوي. مؤكدا أن البطلة زينب الكفراوي مصدر فخر وعزة لنا جميعا بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال، فهي مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر.
وأضاف أن ما قدمته الفدائية البطلة "زينب الكفراوي" من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثي برفقة أبطال وفدائي المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب في سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر.