وفاة الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي بعد صراع مع المرض

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، زار ، الفدائية زينب الكفراوي، احدي فدائيات المدينة الباسلة خلال العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، وذلك أثناء تلقيها العلاج بمستشفى التضامن فبراير الماضي.





واطمأن محافظ بورسعيد علي الحالة الصحية للبطلة المصرية، موجها بتوفير العناية لها علي أعلي مستوي. مؤكدا أن البطلة زينب الكفراوي مصدر فخر وعزة لنا جميعا بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال، فهي مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر.