AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفاة الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي بعد صراع مع المرض

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:22 م
الفدائية البورسعيدية
الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي
Advertisements
محمد الغزاوي
توفيت الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي ، منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وتعد زينب الكفراوي إحدي أبطال المقاومة الشعبية وفدائيات المدينة الباسلة أيام العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، زار  ، الفدائية زينب الكفراوي، احدي فدائيات المدينة الباسلة خلال العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، وذلك أثناء تلقيها العلاج بمستشفى التضامن فبراير الماضي.

واطمأن محافظ بورسعيد علي الحالة الصحية للبطلة المصرية، موجها بتوفير العناية لها علي أعلي مستوي. مؤكدا أن البطلة زينب الكفراوي  مصدر فخر وعزة لنا جميعا بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال، فهي مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر.
 
وأضاف أن ما قدمته الفدائية البطلة "زينب الكفراوي" من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثي برفقة أبطال وفدائي المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب في سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهرامات الجيزة تزين ميدان شهداء بورسعيد في احتفالات الشرطة.. تفاصيل

مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. جولة سياحية فى بورسعيد أوروبا مصر.. صور

محافظ بورسعيد يزور الفدائية زينب الكفراوي بالمستشفى للاطمئنان عليها

ترشيحاتنا

مصرع وكيلي وزارة في حادث سير بـ بني سويف

رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد

لا علاقة له بـ سد النهضة.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها في مصر والسودان

ننشر خط سير الحالة التايوانية المتسببة في إصابة 12 مصريا بـ كورونا

بشرى سارة.. الصين تبدأ في استخدام لقاحات فيروس كورونا

مستشفى النجيلة تعلن الطوارئ لاستقبال 12 مصابا بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1.30 صباحا//أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور

سيدة تترك طفلًا في منزل بدون طعام أو ماء 9 أيام.. تفاصيل مؤلمة

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد طرح megane turbo.. صور