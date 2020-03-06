إلهام شاهين ورانيا فريد شوقي تظهران بـ شال وحش الشاشة خلال مهرجان الأقصر

خطفت الفنانة إلهام شاهين، والنجمة رانيا فريد شوقي، الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.





وظهرت رانيا فريد شوقي، وإلهام شاهين بـ "شال" يحمل صورة الفنان الراحل وحش الشاشة فريد شوقي، في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المقام حاليا داخل معبد الأقصر.





مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.









المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي .











