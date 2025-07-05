سعر الدولار مساء اليوم 5-7-2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الرابع على التوالي؛ مع إغلاق تعاملات اليوم السبت الموافق 5-7-2025.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وبلغ أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع في بنكي "قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و49.38 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبو ظبي التجاري".

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي الدولي،سايب، الأهلي الكويتي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، فيصل الإسلامي، مصر، التجاري الدوليCIB، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و49.43 جنيه للبيع في ميد بنك.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.