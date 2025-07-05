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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أعلى دولار اليوم 5-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أعلي دولار مقابل الجنيه في أول  تعاملات اليوم السبت 5-7-2025 على مستوي السوق الرسمية.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار اليوم

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع .

أعلي سعر دولار في البنوك

تضمن أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي .

سعر الدولار اليوم 

يستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه مع أول تعاملات اليوم ؛ لليوم الثالث على التوالي.

لماذا استقر الدولار

جاء استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والذي ارتفعه مركزه في البورصات العالمية قبل أيام؛ إلي تعطل العمل في الجهاز المصرفي لمدة 3 أيام متصلة من المقرر انتهاءها مساء اليوم السبت.

إجازة البنوك 

وقبل ايام منح البنك المركزي البنوك المصرية وتحديدا مع مساء الأربعاء الماضي، إجازة بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو المجيدة بخلاف يومي الراحة الاسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي.

ومن المقرر أن تنتهي الاجازة مساء غدا السبت ليبدأ العمل فعليا بالبنوك صبيحة الاحد القادم.

تحركات الذهب في اسبوع

فقد الدولار 11 قرشا من قيمته مساء الاربعاء الماضي، ليصعد بذلك مركز الجنيه المصري معززا بتصريحات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.29 جنيه للشراء و 49.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

و سجل أقل سعر دولار  أمام الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك “ أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، البركة”

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، نكست، المصرف المتحد، الإسكندرية، سايب،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول".

ثاني أعلي سعر

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التنمية الصناعية".

دعم القطاع المصرفي

يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي بالعمل علي تحقيق الاستدامة وابتكار منتجات بنكية تتوافق مع التغييرات البيئية والاقتصاد الاخضر والمستدام.

وفقا لتقارير صادر عن الجهاز المصرفي والتي تضمنت، عمل البنوك جنبا إلي جنب مع المؤسسات الدولية لتقديم خدمات تتوافق مع الاشتراطات البيئية والمتغيرات العالمية الراهنة سواء في المنتجات المصرفية أو دعم قطاع المسئولية المجتمعية لتمكين الفئات المهمشة.

وكشف تقرير صادر عن أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في مصر بنظام التمويل الاسلامي؛ عن اطلاق تقريرها السنوي حول الاستدامة والذي يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير " GRI"؛ حيث تضمن اجراءات البيئة و المجتمع والحوكمة بما ينعكس على التحول للاقتصاد الاخضر المستدام.

قال التقرير الصادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر" ADIB-Egypt"، إن توجيهات البنك المركزي المصري بشأن مفهوم الاستدامة والتمويل المستدام، والتي باتت من أهم عوامل تقييم المؤسسات المصرفية محليًا ودوليًا، لتسليط الضوء على الممارسات والجهود المبذولة التي تعكس ريادة المصرف في مجال الاستدامة في المنطقة، بإشادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال.

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