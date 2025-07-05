أستاذ طرق: لدينا شبكة طرق جيدة لكن إساءة استخدامها يؤدي إلى وقوع الحوادث

علق الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق، على حادث الطريق الإقليمي اليوم والذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.

وقال حسن مهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا شبكة طرق جيدة لكن إساءة استخدامها يؤدي إلى وقوع الحوادث ".

وتابع حسن مهدي :" الطريق الدائري الإقليمي تم افتتاحه على مراحل وهناك أجزاء منه تم افتتاحها في 2013 وتم إنشاؤه على مراحل ".



وأكمل حسن مهدي :" مصر تحتل المركز الـ 18 في جودة الطرق بعد أن كانت في المركز 118 ".



ولفت حسن مهدي :" الحمولات الزائدة وتربة رخوة في بعض المناطق أدت إلى حاجة بعض المناطق بالطريق الدائري الإقليمي إلى صيانة عاجلة ".