الدائري الإقليمي .. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة والداخلية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أن الرئيس السيسي وجه كذلك، وزارة الداخلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كل الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة؛ للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

وفى تصريحات سابقة ، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن سيتم ضغط الوقت لإنهاء عملية الصيانة بالطريق الإقليمي والكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وأفاد الحمصاني ،أن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الإقليمي في أقصر مدة ممكنة وفقا للمعايير العالمية.

أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء ،أن هناك إجراءات تتعلق بالسيارات الملاكي والنقل، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع المرور، حيث سيتم تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بصورة دورية ومفاجئة للسائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات المطبقة في هذه الحالات.