متحدث الوزراء يكشف عن إجراء عاجل للطريق الدائري الإقليمي

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن سيتم ضغط الوقت لإنهاء عملية الصيانة بالطريق الإقليمي والكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الإقليمي في أقصر مدة ممكنة وفقا للمعايير العالمية.

أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن البيان الصادر اليوم من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير، أكد أنه سيتم ضغط الوقت، وأن وزارة النقل ستبذل كل جهودها لضغط الوقت وتوفير الموارد اللازمة لعملية الصيانة وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

وعن سلامة الطريق، أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هناك إجراءات تتعلق بالسيارات الملاكي والنقل، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع المرور، حيث سيتم تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بصورة دورية ومفاجئة للسائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات المطبقة في هذه الحالات.