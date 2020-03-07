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تكنولوجيا

بداية من سبتمبر.. جوجل تتخذ هذا الإجراء

السبت 07/مارس/2020 - 01:38 ص
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل الأمريكية، أنه اعتبارا من شهر سبتمبر القادم تبدأ في تطبيق مبادرتها التي تعطي الأفضلية في نتائج البحث لمواقع الويب التي صممت مع أخذ الأجهزة المحمولة بالحسبان. 

ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، كانت شركة جوجل قد أعلنت عن هذه المبادرة في عام 2016، وهي منذئذ تعمل على فهرسة مواقع الويب لمعرفة المواقع الصديقة للأجهزة المحمولة.

وبعد اختبارات صغيرة، بدأت جوجل العام الماضي توسيع المبادرة لتشمل نسبة الفهرسة القائمة على تفضيل المواقع الصديقة للأجهزة المحمولة بحلول شهر ديسمبر الماضي، أكثر من نصف صفحات الويب التي تعرض في نتائج البحث، والآن بلغت النسبة 70%.

وتقول جوجل: "إن معظم مواقع الويب صارت جاهزة للنظام الجديد، وتسعى خلال الأشهر القادمة إلى تنبيه مواقع الويب المتأخرة في دعم الأجهزة المحمولة. ويمكن لمشرفي المواقع التحقق من حالة مواقعهم من خلال الرابط الذي خصصته جوجل لذلك".

وبالنسبة لمعظم المواقع ، يجب أن يكون رمز التبديل هذا سلسا، ولكن إذا قمت فقط بعرض البيانات المهيكلة على موقع سطح المكتب وليس على الهاتف المحمول، فقد حان الوقت لتشغيله لكليهما، وتوصي جوجل أيضا بعدم استخدام المواقع لعناوين URL منفصلة للجوال "بسبب المشكلات والارتباك التي شهدناها على مر السنين ، سواء من محركات البحث أو المستخدمين".

يذكر أن شركة جوجل الأمريكية طرحت مؤخرا، ميزة جديدة باسم اقرأها Read It، والتي تسمح لمساعدها الرقمي  Google Assistant بقراءة صفحات الويب بصوت عالٍ.
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