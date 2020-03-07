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توك شو

ساندى تبدع في غناء «كان عادي» من ألبومها الجديد.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 04:00 ص
ساندي
ساندي
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محمد حليم قنديل
أشعلت الفنانة ساندي، مسرح ستوديو برنامج "الجمعة فى مصر" بأغنية كان عادي من ألبومها الجديد. 

وقالت الفنانة ساندي خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إنها لم تعتزل الفن وإن هذه كانت شائعات وأن الجميع أنكر ذلك بما فيهم زوجها السابق وهي تقبلت ذلك.

وتابعت الفنانة ساندي، أنها شعرت بالصدمة بعد ذلك الخبر الذي انتشر بين جمهورها ولكن قررت الخروج لهم لتكذيب هذه الشائعة مؤكدة لهم استمرارها فى العمل الفني والغنائي.

وأوضحت الفنانة ساندي، أنها خرجت لجمهورها متخدثة عن أسرار شخصية لها لكى تكذب ما قيل عنها ولكي لا يقولون إنها تفعل ذلك دعاية لالبومها الجديد.

وأشارت إلى أنها، مازالت حتى الآن تجد تعليقات لها من قبل بعد جمهورها يقولون لها إنها اعتزلت الفن فلماذا عادت مرة أخري، مضيفة أن هذه الشائعة أزعجتها كثيرا وأضرتها بأضرار بالغة فى وقتها.
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