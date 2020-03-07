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أخبار العالم

عبدالرحمن السديس: تعليق العمرة قرار شرعي هدفه الحماية من كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 05:46 ص
العمرة فى الحرم
العمرة فى الحرم
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أ ش أ
أكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة يأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها المملكة لمنع انتشار المرض، ولإبقاء بيئة الحرمين الشريفين مثالية نموذجية خالية من الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى أن القرار يجسد بجلاء حرص القيادة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأوضح السديس -حسبما نقلت قناة (العربية الإخبارية) اليوم الجمعة- أن الإجراءات الاحترازية شملت منع الاعتكاف أو الافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات إلى الحرمين الشريفين، وإغلاق مشارب زمزم، ومثل ذلك فقد تضمنت الإجراءات الاحترازية إغلاق المسجد القديم من الحرم النبوي الشريف، وأن هذه الإجراءات استندت على قواعد الشريعة، بضرورة حفظ النفس والبدن وسد الذرائع وتَوَقِي الأمراض والأوبئة.

وقال إن رئاسة شئون الحرمين الشريفين بكامل طاقمها على أهبة الاستعداد وتبذل أقصى الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، مشيدًا بتعاون مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة الأمنية أو الحكومية أو الأهلية، منوهًا بسرعة التجاوب والتفاني المطلق.

يشار إلى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كانت أعلنت أنه ووفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين، وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.
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