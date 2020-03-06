AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اجتماع طارئ لشركات السياحة بأسوان لمتابعة تطورات باخرة كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:27 م
باخرة الكورونا
باخرة الكورونا
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

جهود مكثفة ومتواصلة تبذلها كافة الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان لمواجهة تداعيات إصابة 12 عاملا من طاقم باخرة سياحية كانت متجهة من أسوان إلى الأقصر .


وفى هذا الإطار قال خير محمد علي رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان إنه  سيتم عقد إجتماع طارئ مساء اليوم لأعضاء الغرفة بغرض متابعة تطورات واقعة اكتشاف إصابة 12 عاملا من طاقم الباخرة السياحية " سارة A " التى تعمل ما بين الأقصر وأسوان وهى متواجدة حاليًا تحت العزل بالأقصر .


وأشار خير محمد في تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأنه سيكون ضمن أجندة الاجتماع كيفية التعامل في الفترة القادمة مع هذه الوقائع وأزمة كورونا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن أعلنت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن باخرة نيلية متجهة من أسوان إلى الأقصر في جنوب البلاد.


وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنت اليوم الجمعة إكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.


وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن سائحة تايوانية من أصل أمريكي كان على متن الباخرة، وفور عودتها إلى بلادها، تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.


وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان اتخذت على الفوروفق إرشادات منظمة الصحة العالمية- كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.  

 

وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.  

 

وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم

 

وأقرأ أيضًا :

صحة أسوان : عيادة طبية متنقلة مجهزة للتمركز فى المطار الدولى

https://www.elbalad.news/4202850

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى النجيلة تعلن الطوارئ لاستقبال 12 مصابا بفيروس كورونا

زاروا معبدي كوم أمبو وادفو.. صدى البلد يكشف كواليس رحلة باخرة كورونا من أسوان لـ الأقصر

عليها 60 عاملا.. 6 معلومات جديدة عن باخرة مصابي كورونا بأسوان.. صور

تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور

صحة أسوان تفجر مفاجأة بخصوص باخرة الكورونا

الصحة تنفي سفر الوزيرة للأقصر

ترشيحاتنا

بـ تاتو.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

ننشر خط سير الحالة التايوانية المتسببة في إصابة 12 مصريا بـ كورونا

شاهد كيف تم التعامل مع طائرة ركاب قادمة من الصين للوقاية من كورونا

قاهرة العثمانيين فوق الوفد التركي.. ما رسالة بوتين لأردوغان؟

سميرة عبد العزيز تكشف أسرارا جديدة عن وفاة نور الشريف وأحمد زكي

في أول 3 دقائق.. الترجي يضرب الزمالك بالهدف الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤلمة.. تشخيص إصابة أم وطفلها بمرض السرطان بفارق أشهر قليلة

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور

لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور