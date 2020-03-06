اجتماع طارئ لشركات السياحة بأسوان لمتابعة تطورات باخرة كورونا

جهود مكثفة ومتواصلة تبذلها كافة الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان لمواجهة تداعيات إصابة 12 عاملا من طاقم باخرة سياحية كانت متجهة من أسوان إلى الأقصر .





وفى هذا الإطار قال خير محمد علي رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان إنه سيتم عقد إجتماع طارئ مساء اليوم لأعضاء الغرفة بغرض متابعة تطورات واقعة اكتشاف إصابة 12 عاملا من طاقم الباخرة السياحية " سارة A " التى تعمل ما بين الأقصر وأسوان وهى متواجدة حاليًا تحت العزل بالأقصر .





وأشار خير محمد في تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأنه سيكون ضمن أجندة الاجتماع كيفية التعامل في الفترة القادمة مع هذه الوقائع وأزمة كورونا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن أعلنت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن باخرة نيلية متجهة من أسوان إلى الأقصر في جنوب البلاد.





وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنت اليوم الجمعة إكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.





وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن سائحة تايوانية من أصل أمريكي كان على متن الباخرة، وفور عودتها إلى بلادها، تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.





وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان اتخذت على الفور- وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية- كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

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