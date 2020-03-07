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رياضة

بسبب كورونا.. شوقي غريب يكشف حقيقة إلغاء معسكر المنتخب الأوليمبي في الإمارات

السبت 07/مارس/2020 - 03:38 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن حقيقة امكانية الغاء معسكر المنتخب في الإمارات بشهر مارس الجاري من أجل الاستعداد لـ اولمبياد طوكيو عقب توقف النشاط الرياضي في الإمارات بسبب فيروس كورونا.

وأكد شوقي غريب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن المعسكر سيقام في موعده حتى الآن في الإمارات حيث يخوض المنتخب مباراة ودية أمام كرواتيا يوم 26 مارس واخرى امام الارجنتين يوم 29 مارس الجاري مشددا ان الأمور تتطور ولا احد يدري ماذا سيحدث في الأيام المقبلة.


وأضاف شوقي غريب أنه في حال تم الغاء المعسكر في الامارات سيقيم معسكر اخر في مصر مؤكدا انه ستتخلله مباريات ودية ولكن لم يتم الاستقرار عليها مطلقا.

وتابع شوقي غريب أن معسكر شهر مارس هام للغاية من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين و تجربة لاعبين جدد.


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