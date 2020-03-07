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رياضة

تركي آل شيخ يضع روشته فوز الأهلي أمام صن داونز ويتجاهل صعود الزمالك

السبت 07/مارس/2020 - 01:10 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
وضع تركي الـ شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكه العربية السعودية روشته فوز فريق الاهلي عصر اليوم امام صن داونز في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا


وكتب تركي ال شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " ان شاء الله مع التركيز بكره التأهل ... بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم ... أنا متفائل "

بينما تجاهل تركي الـ شيخ تهنئة فريق الزمالك التأهل لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عقب تخطي هقبه الترجي التونسي


يحل النادي الأهلي، ضيفًا على نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي، غدًا السبت، في إياب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي اللقاء بأفضلية، بعد فوزه في مباراة الذهاب والتي أقيمت السبت الماضي على استاد القاهرة بهدفين نظيفين، أحرزهما لاعبه التونسي علي معلول، لكنه سيواجه مهمة صعبة أمام فريق صن داونز العنيد، على ملعب لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا
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