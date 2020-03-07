أمير منطقة عسير السعودية: الجزاء الرادع عقوبة جمع أموال من المواطنين دون أمر منه

قال أمير منطقة عسير السعودية، الأمير تركي بن طلال، إنه يجب على جميع قطاعات الدولة عدم الإسراف في الذبائح في الاجتماعات والزيارات الرسمية.





وأضاف الأمير بن طلال: "من يسعى لجمع الأموال وإرهاق الناس بالمبالغ دون أمر منه، سيحال للنيابة العامة لأخذ الجزاء الرادع كما وجّه بمنع أي جهة تسعى لجمع الأموال خارج إطار لجان الإصلاح التي تعمل تحت مظلة إمارة منطقة عسير الرسمية".



