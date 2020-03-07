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أخبار العالم

أمير منطقة عسير السعودية: الجزاء الرادع عقوبة جمع أموال من المواطنين دون أمر منه

السبت 07/مارس/2020 - 06:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال أمير منطقة عسير السعودية، الأمير تركي بن طلال، إنه يجب على جميع قطاعات الدولة عدم الإسراف في الذبائح  في الاجتماعات والزيارات الرسمية.

وأضاف الأمير بن طلال: "من يسعى لجمع الأموال وإرهاق الناس بالمبالغ دون أمر منه، سيحال للنيابة العامة لأخذ الجزاء الرادع كما وجّه بمنع أي جهة تسعى لجمع الأموال خارج إطار لجان الإصلاح التي تعمل تحت مظلة إمارة منطقة عسير الرسمية".

جاء ذلك خلال حضور أمير عسير ندوة اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي والتي أقيمت على مسرح طلال مداح بمركز الملك فهد الثقافي.
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