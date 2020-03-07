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رياضة

الكعبي يتغنى بالزمالك بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 08:33 ص
الزمالك ضد الترجي
الزمالك ضد الترجي
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إسراء أشرف
تغنى المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، بفريق الزمالك، بعدما تأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الترجي التونسي.


وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد أن تفوق على الترجي التونسي في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.


وكتب الكعبي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "الزمالك فريق ثقيل جدًا، وشخصية رائعة، وفترة ذهبية يعيشها أبناء ميت عقبة".


وأضاف الكعبي: "برافو كارتيرون".


ويلتقي الزمالك بالفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي، والرجاء الرياضي المغربي، في دور نصف نهائي البطولة القارية.
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