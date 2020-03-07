AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. علاقة المذيعة الشهيرة بـ هيفاء وهبي

السبت 07/مارس/2020 - 09:13 ص
لجين عضاضة - هيفاء
لجين عضاضة - هيفاء وهبي
Advertisements
سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد إعلان عدد من المواقع الإخبارية اللبنانية والعربية عن إصابة المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة،  بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)

لجين عضاضة، هي أرملة الملياردير السعودي الراحل وليد الجفالي، وهو شقيق رجل الأعمال طارق الجفالي، الذي سبق وقام بخطبة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ سنوات عدة قبل أن يتوفى في عام 2008. 

وأفادت تقارير إخبارية لبنانية، بأن لجين عضاضة، الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي، أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها. 

وأشارت التقارير إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ فيروس كورونا الجديد، بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر. 

يشار إلى أن لجين عضاضة من الشخصيات الشهيرة في الوطن العربي ولبنان، فهي مذيعة وعارضة أزياء سابقة، وهي أيضًا أرملة الملياردير الشهير وليد الجفالي، الذي تزوجته في عام 2012. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل وصل فيروس كورونا للإسكندرية.. الصحة تكشف حقيقة مرض طفل برج العرب

إجراءات وقائية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

لبنان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الأردن ترفض دخول سبعة عراقيين إلى البلاد لهذا السبب

تعافى بدون علاج.. قصة الأردني المصاب بـ كورونا.. وهذه نصيحته للمواطنين

أردني متعافى من كورونا: عانيت من أعراض الحمى.. وتحسنت دون علاج

ترشيحاتنا

لميس سلامة: الزمالك أظهر ثباتا انفعاليا في مباراته أمام الترجي.. فيديو

الرئيس السيسي ينتصر لـ «الست الشقيانة».. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

الكمين يكشف اعتماد قنوات الإخوان على كومبارسات خلال تقارير الشارع

عودة الطواف للحرم المكي فجر اليوم.. فيديو

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 7-3 -2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والاحتشام.. أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها