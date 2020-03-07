على غرار النجيلة بمطروح.. واشنطن تجهز فندقا لحجر كورونا الصحي رغم رفض القادة

بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يجري التخطيط لتحويل فندق في ولاية واشنطن إلى مكان جديد للحجر الصحي.





ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فقد أثار هذا القرار ردود أفعال عنيفة، بعدما أعلن عنه تشيس جالاجر، المتحدث باسم المقاطعة، في مؤتمر إعلامي، قائلا إن المقاطعة اشترت الفندق وحولته إلى مكان للحجر الصحي.









والفندق المكون من طابقين يقع في مدينة جنوب شرق سياتل بولاية واشنطن، وقامت المقاطعة بشرائه، وزودته بـ 85 سريرا لإيواء المرضى في حالة تفشي فيروس كورونا ، لكن قادة المدينة يخشون أن تكون الخطة غير مستحسنة، بتحويل الفندق إلى موقع للحجر الصحي وما قد يترتب عليه من آثار سلبية متعلقة بالسياحة.





"سيئة التصور وخطيرة"، هذا هو وصف المسئولين بالمدينة لقرار تحويل الفندق إلى مكان للحجر الصحي.





ويستعد المسئولون في مقاطعة كينج التي تضم سياتل وكينت، للبدء في إسكان المرضى الذين يحتاجون إلى العزلة في مكان يستعيدون فيه حالتهم الصحية الجيدة.





وتم تجهيز الفندق بمبلغ يقدر بـ 4 ملايين دولار، ليصبح مكانا مجهزا للحجر الصحي خاصة مع تزايد حالات الإصابة، وقال المتحدث باسم المقاطعة إن الفندق سيتيح للأشخاص العزلة بمفردهم دون الاختلاط بمصابين بالفيروس، وسيصبح مكانا مناسبا لكبار السن أصحاب المناعة الضعيفة وكذلك الذين لا مأوى لهم.



