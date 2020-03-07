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رياضة

شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص

السبت 07/مارس/2020 - 10:49 ص
بن شرقي - طارق حامد
بن شرقي - طارق حامد - ساسي
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إسراء أشرف
نشر اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، نجم الزمالك، صورة لزميله في الفريق فرجاني ساسي، مع نجله الذي يرتدي قميص الترجي التونسي، منافس الأبيض السابق في أفريقيا.

كان الزمالك تأهل أمس، الجمعة، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه على الترجي حامل اللقب، في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، كما نجح الأبيض في تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الفريق التونسي، في منتصف شهر فبراير الماضي.

وعلق بن شرقي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام" لـ ساسي ونجله، قائلا: "ميشبهش أبوه خالص".

وسبق لساسي الدفاع عن ألوان قميص الترجي لمدة موسمين، قبل الانضمام للنصر السعودي، والزمالك.

ويلتقي الزمالك بالمتأهل من مباراة مازيمبي الكونغولي، والرجاء الرياضي المغربي، في دور نصف نهائي البطولة القارية.
شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص
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