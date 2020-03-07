يصل إلى 28 درجة.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ48 ساعة القادمة.. فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الطقس الحالي يشهد موجة من التقلبات الجوية ما بين تذبذب وتيرة معدلات الانخفاض والارتفاع خلال هذه الأيام.





وقال الدكتور محمود شاهين ، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ten اليوم، السبت، إنه خلال الـ48 ساعة القادمة ستعود درجات الحرارة لانخفاضها التدريجى، على أن تسجل بعد غد، الاثنين 28 درجة مئوية.





وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع استمرار نشاط الرياح خلال الأيام القادمة مثيرا للرمال والأتربة.





وأشار محمود شاهين إلى اقتراب انتهاء فصل الشتاء، خاصة أن ما يفصلنا عن قرب فصل الربيع 15 يومًا، لافتا إلى أن التقلبات الجوية واردة بشكل كبير خلال هذه الأسابيع المقبلة.





ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.