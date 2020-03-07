شاهد.. أول فيديو من داخل باخرة المصابين بـ كورونا في الأقصر

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، أول مقطع فيديو عن الباخرة التي تقل 12 راكبًا مصابا بكورونا في النيل.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للباخرة التي تقل ركابا مصابين بفيروس كورونا؛ إثر إصابتهم من مواطنة أمريكية من أصول تايوانية.





وكشفت وسائل الإعلام، عن أن الباخرة السياحية تسمى "A-Sara وتابعة للشركة السياحية "river ano kiet"، كانت متواجدة بمدينة أسوان وعلى متنها عدد من السياح، وترسو بالقرب من نادي التجديف بكورنيش النيل بمدينة أسوان، ثم تحركت يوم الخميس 5 مارس 2020 في طريقها إلى الأقصر.



وبيّنت المعلومات، أن الفندق السياحي العائم، يعمل على متنه 74 شخصًا من طاقم الباخرة، وتواجد فيه وقت الإصابة 60 عاملا، وتم سحب عينات عشوائية لـ19 شخصا منهم، وتمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين مع المصابة على متن الباخرة خلال 14 يوما ولم تظهر عليهم أي أعراض، وتم إجراء تحاليل الـ pcr لهم في اليوم الـ14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.