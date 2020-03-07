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حوادث

تحرير 493 مخالفة ورفع 422 جنحة إشغال ومرافق بالغربية ..صور

السبت 07/مارس/2020 - 04:56 م
إشغال ومرافق
إشغال ومرافق
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أحمد على

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من تحرير 493 مخالفة ورفع 422 جنحة إشغال ومرافق فى حملة أمنية لمواجهة الخارجين على القانون والحد من انتشار الباعة الجائلين على مستوي عدد من المناطق السكنية بمركزي طنطا والمحلة.


كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بشن حملات مرافق وإشغالات مدعومة بدوريات الشرطة والمدرعات لردع المخالفين وإحكام التواجد الشرطي.


كما ترأس الحملات كل من العقيد وسيم قنديل مدير مباحث شرطة المرافق والإشغالات والنقيب دسوقي رضوان بعمل حملة مرافق اليوم بمدينة طنطا ورفع اشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة.


كما أسفرت الحملة عن رفع ٤٩٣حالة اشغال وتحرير ٤٢٢ محضر جنحة اشغال علي مستوي دائرة المديرية بالكامل وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.

تحرير 493 مخالفة ورفع 422 جنحة إشغال ومرافق بالغربية ..صور
تحرير 493 مخالفة ورفع 422 جنحة إشغال ومرافق بالغربية ..صور
تحرير 493 مخالفة ورفع 422 جنحة إشغال ومرافق بالغربية ..صور
تحرير 493 مخالفة ورفع 422 جنحة إشغال ومرافق بالغربية ..صور
تحرير 493 مخالفة ورفع 422 جنحة إشغال ومرافق بالغربية ..صور
تحرير 493 مخالفة ورفع 422 جنحة إشغال ومرافق بالغربية ..صور
تحرير 493 مخالفة ورفع 422 جنحة إشغال ومرافق بالغربية ..صور
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