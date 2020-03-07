جومانا مراد: مسلسل دهب عيرة مكتوب بشكل احترافي

قالت الفنانة جومانا مراد با مسلسل "دهب عيرة " للنجمة يسرا المقرر عرضه رمضان المقبل مكتوب بشكل إحترافي .





وصرحت جومانا في تصريح لصدي البلد : مسلسل "دهب عيرة" مكتوب بشكل أكثر من رائع، وهو يمثل التجربة الأولى بالنسبة لها في التعامل مع شركة العدل، مشيرة إلى أنه بعد غياب طويل في عالم الدراما لم أشعر أن هناك تغييرا كبيرا، خاصة أن مؤلف مسلسل "دهب عيرة" لديه احترافية كبيرة في التأليف.





مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، وعبير صبرى، وجومانا مراد، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، وخالد سرحان، وهنادى مهنى، وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.





