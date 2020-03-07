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رياضة

أنهى رحلة صن داونز.. ماذا قالت صحف جنوب إفريقيا عقب تأهل الأهلي؟

السبت 07/مارس/2020 - 05:55 م
لقطة من مباراة الأهلي
لقطة من مباراة الأهلي وصن داونز
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مجدي سلامه
نجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، بعدما استطاع فرض التعادل على فريق صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب لوكاس موريبي ، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1 .

وكان النادي الأهلي  فاز في لقاء الذهاب من دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفي الدولي التونسي على معلول ، وبمجموع المباراتين 3/1 استطاع النادي الأهلي من العبور والتأهل لدور القادم.

ويستعرض صدى البلد أبرز ما قالته صحف جنوب إفريقيا عقب فوز الأهلي:

كيك أوف
الأهلي ينهي حملة صن داونز.. هكذا عنونت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية بعد هزيمة فريق صن داونز الجنوب إفريقي من النادي الأهلي 

وقالت الصحيفة أن النادي الأهلي استطاع إنهاء الحملة التي كان يقودها فريق صن داونز على ملعبه حيث لم يستطع أي فريق أن ينهي سلسلة الانتصارات على ملعبه سواء النادي الأهلي.

وكان فريق صن داونز الجنوب إفريقي استطاع الفوز على أرضه في 22 مباراة متتالية حتى استطاع النادي الأهلي من فرض التعادل عليه في ملعب لوكاس موريبي.

سوكر لادوما
رسميا.. الأهلي ينهي رحلة صن داونز ، هكذا جاء عنوان صحيفة سوكر لادوما الجنوب إفريقية 

وقالت الصحيفة أن لم تستطع التقدم على النادي الأهلي وسقطت في التعادل، حتى استطاع الخسارة بمجموع المباراتين وتوديع البطولة بنتيجة 3/1.

وتابعت أن بيتسو موسيماني مدرب فريق صن داونز الجنوب إفريقي لم يقوم سوى بتغيير وحيد في التشكيل عن مباراة الذهاب وذلك بدخول أنيللي نجانجا ولكنه لم يستطع أن يقوم بتغيير شئ في نتيجة الإياب.

تايمز لايف
صن داونز يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي المصري .. هكذا جاء عنوان الصحيفة بعد نهاية اللقاء.

وقالت أن مابوي سجل هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول مما صعب المهمة أكثر على الفريق الجنوب إفريقي .

وتابعت أن صن داونز فشل في تكوين كرات جيدة لكسر حائط الصد الذي كان يفعله الأهلي المصري أمام مرماه ، وكان يحتاج إلى 4 أهداف لتعديل النتيجة لكنه لم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد فقط .

ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي الفائز من مواجهة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
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