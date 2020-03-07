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الطيران المدني: هذا التحليل يجنب المسافر المنع من دخول بعض الدول بدعوى فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 06:33 م
الطيران المدني
الطيران المدني
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حمزة شعيب
قال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، إن هناك تنسيقا تاما مع وزارة الصحة لوضع خطة للعمل داخل مطار القاهرة ومتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح " مناع "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه يتم تعقيم وتطهير البضائع والحقائب القادمة من الخارج عبر منافذنا الجوية، مشيرا إلى أن جميع الاطقم بمصر للطيران مستعدة للتعامل مع كافة المواقف من خلال تدريب مسبق.

وكشف عن أهم الدول التى أوقفت وزارة الطيران الرحلات إليها، موضحا أن الرحلات متوقفة للسعودية لحين التنسيق مع وزارة الصحة والحصول على نتائج تحليل pcr حتى لا يعود المسافر من الدول المستضيفة له".

وقام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية  لمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبي للركاب القادمين إلى البلاد، وذلك فى إطار المجهودات المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة شهد إجراءات فعلية للفحص الطبي التي يجريها فريق الحجر الصحي على الركاب فور وصول إحدى الرحلات إلى المطار.
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