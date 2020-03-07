شاهد.. أول رد فعل من الخطيب بعد صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا





وتبادل الخطيب الأحضان مع أعضاء الجالية المصرية في جنوب افريقيا، وبدى على الخطيب السعادة العارمة بعد تألق لاعبي الأهلي، واختيارات فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.





و هنأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة في جنوب إفريقيا، الجهاز الفني واللاعبين، عقب التأهل المستحق اليوم إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال على حساب فريق صن داونز.





وأشاد الكابتن الخطيب بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون، والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة إفريقيا، وقطع خطوة مهمة في مشوار إحراز اللقب.





وأثنى رئيس الأهلي على المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، والانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب إفريقيا.





وأكد أن التأهل اليوم يُحمل الجميع مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة، لمواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

ظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب افريقي في مباراة اليوم.