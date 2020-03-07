شاهد.. أول رد فعل من الخطيب بعد صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب افريقي في مباراة اليوم.
وتبادل الخطيب الأحضان مع أعضاء الجالية المصرية في جنوب افريقيا، وبدى على الخطيب السعادة العارمة بعد تألق لاعبي الأهلي، واختيارات فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.
وهنأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة في جنوب إفريقيا، الجهاز الفني واللاعبين، عقب التأهل المستحق اليوم إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال على حساب فريق صن داونز.