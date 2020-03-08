أستاذ تاريخ: موسوليني دخل السجن بسبب رفض غزو ليبيا

قال الدكتور شريف إمام، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن الفاشية عند الزعيم الإيطالى موسوليني كانت قائمة على تمجيد القومية، وإعادة أمجاد روما القديمة، موضحا أن إيطاليا قومية منذ 1870 بالتزامن مع القومية الألمانية، وكانت فكرتها أن الحفاظ على الدولة أهم من الحفاظ العدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية.









وأضاف "إمام" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالى" فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن التهويل من خطر الشيوعية هو ما جعل موسولينى يصل إلى الحكم عام 1922، موضحا أن موسولينى أول من صدر الفكر الفاشى فى العالم، حيث قدمه كتمجيد للقومية حتى وصلت إلى نفذ الآخر والتكفير السياسى والدينى الآن.









وأوضح الدكتور شريف إمام، أن موسوليني صدر أيضا جمعيات القمصان الملونة إلى العالم ومنه إلى مصر، حيث كانت جماعة الإخوان وبعض الأحزاب مثل مصر الفتاة وحزب الوفد لديهم جماعات قمصان ملونة.









ولفت "إمام" إلى أن موسوليني رفض غزو ليبيا عام 1911، وسجن بسبب ذلك، لكنه عاد وأيد دخول إيطاليا الحرب العالمية الأولى عام 1914، وهو موقف ليس مغاير لموقفه القديم، لأنه كان يرى أن هزيمة فرنسا خطر على إيطاليا، كما أنها فرصة لإعادة أمجاد روما القديمة، لافتا أن موسوليني كان من ضحايا هذه الحرب وخرج من جسمه 40 شظية.