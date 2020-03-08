راندا البحيري بملابس جزائرية في انترناشونال فاشون أورد 2020.. صور

ظهرت الفنانة راندا البحيري في انترناشونال فاشون اورد 2020، ضمن فعاليات عرض الازياء.
وارتدت راندا البحيري فستانا بطابع جزائري، اقتبسته من مصممة الازياء محاسن حرزالله إحدى المشاركات في عرض الأزياء ضمن مهرجان انترناشونال فاشون اورد.
وقدمت مصممة الأزياء الجزائرية محاسن حرزالله 7 قطع داخل عرض أزياء مهرجان انترناشونال فاشون ارود 2020، جميعهم من اللباس التقليدي الجزائري. وتميزت تصميماتها بالتنوع بين الثقافات المختلفة الموجودة في الجزائر، يتنوع بين بلدة وأخرى، إلا أنها مقتبسة من القفطان الجزائري. واستخدمت العديد من الألوان والأقمشة في تصميماتها، من اللون البيج، والأسود، الأوف وايت، لذلك كانت تصميماتها تحاكي التراث الجزائري القديم، ولكن بأسلوب عصري ومميز للغاية، والتي تتناسب مع المرأة العربية.