راندا البحيري بملابس جزائرية في انترناشونال فاشون أورد 2020.. صور

مهرجان انترناشونال فاشون ارود 2020، جميعهم من اللباس التقليدي الجزائري.

وتميزت تصميماتها بالتنوع بين الثقافات المختلفة الموجودة في الجزائر، يتنوع بين بلدة وأخرى، إلا أنها مقتبسة من

واستخدمت العديد من الألوان والأقمشة في تصميماتها، من اللون البيج، والأسود، الأوف وايت، لذلك كانت

تحاكي التراث الجزائري القديم، ولكن بأسلوب عصري ومميز للغاية، والتي تتناسب مع

العربية.