بسبب كورونا.. قرار جديد من العراق تجاه إيران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، عن غلق خمسة منافذ مع إيران ، فيما أشارت إلى أنه سيتم منع دخول العراقيين المسافرين عبر المنافذ.





ووفقًا لـ "السومرية نيوز" العراقية، "قال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان أنه "تم غلق المنافذ البرية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي) أمام حركة التبادل التجاري مع ايران".





وأضاف أن "هذا الغلق جاء من بداية هذا اليوم الموافق الثامن من مارس ويستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري، تنفيذا لامر اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".

وتابع "فيما يخص المسافرين العراقيين سوف يتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار إليها بعد الخامس عشر من مارس"، مشيرا إلى أنه "سيتم دخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة حصرا".





هذا، وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس السبت، عن تسجيل ثماني حالات جديدة بـ" فيروس كورونا" في بغداد والنجف.





وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد؛ سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف".





كما ارتفع عدد المصابين ب‍فيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 10 حالات بينها حالة وفاة واحدة.