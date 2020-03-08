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أخبار العالم

كان يستخدم لـ مصابي كورونا.. ارتفاع عدد قتلى الفندق المنهار في الصين.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 11:12 ص
ارتفاع عدد قتلى الفندق
ارتفاع عدد قتلى الفندق المنهار في الصين
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بارتفاع عدد قتلى الفندق المنهار بالصين إلى 10 أشخاص.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الطوارئ الصينية إن 6 أشخاص لقوا حتفهم في انهيار فندق كان يستخدم للحجر الصحي لأشخاص خشية إصابتهم بفيروس "كورونا" بمدينة تشيوانتشو.

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت السلطات الصينية، أن 19 شخصا لا يزالوا عالقين تحت أنقاض فندق كان يستخدم منشأة لعزل المصابين بفيروس "كورونا" وانهار السبت في شرق الصين.

وقال التليفزيون الصيني الرسمي إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 48 شخصا كانوا عالقين تحت الأنقاض، ولم يعط أي تفاصيل حول حالتهم الصحية.

وكان 67 شخصا في الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، لحظة انهياره.

وأظهرت تسجيلات مصورة على موقع "ويبو" عمال إنقاذ يعاينون حطام فندق "شنجيا"، الذي يضم 80 غرفة في مدينة تشوانتشو الساحلية، وبدت واجهة الفندق مدمرة تماما، بينما ظهر هيكل المبنى المعدني.

وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بكين ستوفد ممثلين للحكومة المركزية إلى المدينة للمساهمة في جهود الإنقاذ.
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