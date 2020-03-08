حطبة: تراجع طفيف بإشغالات الفنادق بسبب كورونا

قالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة إن انتشار فيروس كورونا سيؤثر على السياحة المصرية لكن بشكل طفيف.





وأضافت حطبة، في تصريحات على هامش توقيع اتفاق تطوير شبرد اليوم الأحد أن إشغالات الفنادق التابعة للقابضة تراجعت بنسبة طفيفة من 5 إلى 7% منذ انتشار الفيروس.





كشفت حطبة، أن الفنادق التابعة لها في القاهرة والفنادق العائمة بالأقصر وأسوان تتخذ كافة الإجراءات الوقائية وتتواصل مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن أي اشتباه في حالات.





وأعلنت رئيسة الشركة القابضة أن شركاتها التابعة تأثرت أيضا بقرار المملكة إلغاء رحلات العمرة.