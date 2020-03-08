نائب وزير الاتصالات: مصر شهدت تطورات كبيرة في مجال تمكين المرأة.. فيديو

قالت نائب وزير الاتصالات، الدكتورة غادة لبيب، إن مصر شهدت تطورات كبيرة فى مجال تمكين المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن مصر وقعت على معاهدات واتفاقيات دولية وتهدف لتمكين المرأة.





وأضافت نائب وزير الاتصالات، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن رؤية مصر 2030 بها عدة محاور تركز على دور المرأة وأهميتها فى الاقتصاد وتمكينها اجتماعيًا والبعد البيئى، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة يقوم بجهد كبير جدًا لتمكين المرأة فى المجتمع.





وتابعت أن الدستور به مواد كثيرة تركز على تمكين المرأة وأهميته، مشيدة بأن مجلس النواب به أكبر نسبة تمثيل للسيدات فى مصر، بالإضافة إلى الحكومة المصرية التى بها 8 وزيرات.





وأوضحت أن هناك صورة ذهنية خاطئة عن عمل المرأة حيث يتداول أنها تخلط ما بين المشاعر والعمل، ولكنها بالعكس تمامًا حيث أن المرأة أكثر التزامًا وأقل جرأة فى الإخلال بالعمل.



