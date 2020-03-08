AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب وزير الاتصالات: مصر شهدت تطورات كبيرة في مجال تمكين المرأة.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 12:42 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد

قالت نائب وزير الاتصالات، الدكتورة غادة لبيب، إن مصر شهدت تطورات كبيرة فى مجال تمكين المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن مصر وقعت على معاهدات واتفاقيات دولية وتهدف لتمكين المرأة.


وأضافت نائب وزير الاتصالات، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن رؤية مصر 2030 بها عدة محاور تركز على دور المرأة وأهميتها فى الاقتصاد وتمكينها اجتماعيًا والبعد البيئى، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة يقوم بجهد كبير جدًا لتمكين المرأة فى المجتمع.


وتابعت أن الدستور به مواد كثيرة تركز على تمكين المرأة وأهميته، مشيدة بأن مجلس النواب به أكبر نسبة تمثيل للسيدات فى مصر، بالإضافة إلى الحكومة المصرية التى بها 8 وزيرات.


وأوضحت أن هناك صورة ذهنية خاطئة عن عمل المرأة حيث يتداول أنها تخلط ما بين المشاعر والعمل، ولكنها بالعكس تمامًا حيث أن المرأة أكثر التزامًا وأقل جرأة فى الإخلال بالعمل.


وأشارت إلى أن مصر تدفع سيداتها للمناصب القيادية لتمكينهم والاستفادة من قدراتهن، مضيفة أن الكفاءة هى المعيار الأساسي لاختيار المراة لتولى المناصب القيادية فى مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لميس سلامة: المرأة المصرية حصلت على حقوقها كاملة فى عهد الرئيس السيسي

أستاذة بـ ستانفورد: قرارات تمكين المرأة بجامعة القاهرة تفوق إنجازات الجامعات العالمية

وزير الاتصالات: بروتوكول تعاون لتوفير برامج تدريبية لتمكين ذوي الاحتياجات

وزيرة التخطيط: تمكين المرأة ضرورة اقتصادية

بمشاركة وزيرة التخطيط.. حراك مؤسسي لزيادة تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية

خلال افتتاحه ملتقى حزب الحرية بالإسكندرية.. حسب الله: الدولة وفرت سبل الإتاحة لتمكين الشباب

ترشيحاتنا

الجهاز الطبى بالأهلي يكشف حجم إصابة على معلول ومتولي

بعد فوز السورى محمد إسلام رميح .. هجوم شرس على ذا فويس كيدز .. فيديو وصور

مكافأة كبيرة لـ الأهلي والزمالك بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. ألقى نفسه من ارتفاع 100 متر من أعلى هرم خفرع.. تفاصيل

فى عيد ميلاد عادل أدهم.. قصة اكتشاف ابنه بعد 25 عاما ومعاناته من السرطان

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بـ نصف نهائي دوري الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو subaru تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

على حائط فنار المكس.. فنانة سكندرية ترسم جدارية لـ مجدي يعقوب

سفينة جديدة تثير الذعر بسبب كورونا.. 4000 راكب ممنوعون من دخول كاليفورنيا