محمد عبد الغني يقترب من العودة للمشاركة في مران الزمالك الجماعي

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن اقترب محمد عبد الغنى من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وأشار المصدر إلى أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدًا تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، من أجل الاطمئنان على حالته قبل المشاركة فى التدريب الجماعي.





ويسعى الجهاز الطبي للقلعهة البيضاء لتجهيز عبد الله جمعة الذي يعاني من إصابة عضلية وسيغيب عن لقاء الاتحاد للإيقاف.





ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الإثنين، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب العودة من تونس، أمس السبت.



