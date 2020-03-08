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أخبار البلد

في اليوم العالمي للمرأة.. رسائل المصريين للسيدات.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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رنا اشرف _ عدسة : ابانوب نبيل
المرأة هى العمود الفقرى للمجتمع و أساس للكثير منا يحتفل العالم فى الثامن من مارس باليوم العالمى للمرأة و هو يقام تقديرا لها و لكيانها و وجودها و حب لإنجازاتها فى كافة المجالات.

رصدت عدسة صدى البلد رسائل المواطنين للمرأة فى يومها العالمى.

قال خالد عيد أحد المواطنين ان المرأة هى أساس قيام المجتمعات والمرأة المصرية دائما ما تساند و تساعد و تقدم بدون مقابل فهى من اعظم نساء العالم فى تحملها و يجب علينا تقديرها فى هذا اليوم و الاعتراف بفضلها دائما علينا و أخص بالشكر والدته و زوجته لوقوفهم دائما معه.

أكد هشام أحمد أحد المواطنين أن المرأة هى نصف المجتمع و دورها مهم لا يجب تهميشه و أحق امرأة يجب ان تأخذ حقوقها هى المرأة المصرية فهى من اقوى النساء تحمل و يشكر كل النساء فى هذا اليوم لما قدموه وما زالوا يقدموه.

أوضح عماد خليل احد المواطنين ان هناك نساء بمليون رجل و ليس مئة فمثل ما يوجد رجال لا يستحقون لقب رجل هناك نساء تستحق أكثر من لقب رجل و يتوجه بالشكر لكل النساء و يخص بالشكر والدته التى قدمت و تقدم و تحملت من أجله الكثير.

تابع حمدى عبده قائلا ان النبى وصانا بأمهاتنا بقوله الجنة تحت اقدام الامهات و الأم هى أعظم امرأة و توجه بالشكر لزوجته أيضا التى تحملته دائما و شكر كل المصريات على تحملهم الكثير من الأعمال المنزلية و العمل الخاص بهم.
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