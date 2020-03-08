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برلمان

نائبة: تزاحم المواطنين أمام معامل الصحة كارثة قد تسبب مئات الإصابات بـ كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 06:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
انتقدت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان لإجراء تحليل PCR  كورونا للسفر إلى السعورية، مؤكدة أن هذا المشهد كارثي قد يسبب العديد من الأزمات.

وأكدت النائبة، ضرورة تنسيق وزارة الصحة الأمر، بحيث تضمن عدم التزاحم بهذا الشكل أمام المعامل، وتخصيص ساعات عمل إضافية بالمعامل لاستيعاب هذا الكم الهائل من المواطنين.

وعلقت النائبة: بصرف النظر عن الإصابات التي قد تنجم عن هذا التزاحم، فإنه في حالة وجود حالة واحدة مصابة بالفيروس فإن هذا الأمر يعرض مئات المواطنين لانتقال الفيروس إليهم.

وشددت عضو البرلمان: لا بد من إعادة تنسيق هذا الأمر حرصا على صحة المواطنين ومنعا للتكدس الذي قد يكون بيئة خصبة لانتشار الفيروس.
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