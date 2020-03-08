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رياضة

اتحاد الكرة يخاطب ifab بشأن تطبيق الـ var في مسابقة كأس مصر

الأحد 08/مارس/2020 - 07:44 م
محمد الصباحي
محمد الصباحي
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يسري غازي
يتأهب اتحاد الكرة إلى تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى مباريات بطولة كأس مصر بعدما تم تفعيلها في لقاء إنبي وطلائع الجيش فى بطولة الدورى الممتاز الذى انتهى بالتعادل السلبي.

وتستعد لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور لمخاطبة المجلس الدولى لكرة القدم الـ ifab من أجل الحصول على موافقته بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات كأس مصر بجانب منافسات الدورى الممتاز خلال الفترة القادمة.

كان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة احتفل بأول تجربة لتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ V A R في الملاعب المصرية عقب انتهاء مباراة انبي وطلائع الجيش فى المسابقة المحلية.

احتفال جمال الغندور جاء مع الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة إنبي وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز فى حضور ياسر عبد الرؤوف وتامر درى عضوا لجنة الحكام الدولي محمد معروف الذي أدار اللقاء ومحمد الصباحي حكم الفيديو.

وانتهت أحداث المباراة بين طلائع الجيش وإنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز، بدون استخدام تقنية الـ VAR التي أعلنت لجنة الحكام عن الاستعانة بها مؤخرا بالدوري.

وتمت الاستعانة بتقنية الـ VAR داخل المباراة، وتواجد طاقم تحكيم بالكامل، ولكن لم يتم استخدام الخاصية في أي كرة داخل الملعب فى ظل غياب تام لأية اعتراضات على قرارات حكم اللقاء.
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