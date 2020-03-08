وزير الخارجية يصل إلى الكويت في إطار جولاته العربية

وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى الكويت، مساء اليوم الأحد، قادما من العراق، في إطار جولاته العربية التي يقوم بها على مدى أربعة أيام.



وكان في مقدمة مستقبلي وزير الخارجية بمطار الكويت الدولي، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وعدد من كبار المسئولين بوزارة الخارجية الكويتية.



ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، صباح غد، الاثنين، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



وسلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، مُعربا عن تقدير مصر لموقف المملكة خلال ا‬جتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول السد.



تجدر الإشارة إلى أن جولة وزير الخارجية، تشمل (الأردن، والكويت، والسعودية، والعراق، وسلطنة عُمان، والبحرين، والإمارات)؛ حيث ينقل رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ملوك وقادة الدول السبع الشقيقة.



