أرقى مشروع سياحي فندقي سكني بالساحل.. «كليوباترا العقارية» تستعد لطرح «ازميرالدا smeralda»

نظمت شركة كليوباترا للتطوير العقاري، ورشة عمل استعدادا لطرح مشروع «ازميرالدا» أرقى منتجع سياحي فندقي سكني في الساحل الشمالي، وذلك لتدريب فريق التسويق والمبيعات بالشركة من جانب المسؤولين عن المشروع، استعدادا لطرحه في معرض سيتي سكيب المقرر انطلاقه في 18 مارس المقبل.





واستهدفت ورشة العمل التعريف بمزايا مشروع ازميرالدا، من حيث التصميمات والخدمات، والعروض المقدمة للعملاء.





المرحلة الأولى من المشروع والجاري تنفيذها هي إنشاء فندق cleopatra luxury resor وهو حاليا في مراحله النهائية ومتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأول من 2021.





تم البدء في الإنشاءات بموقع مشروع ازميرالدا حيث جار العمل بوحدات الإسكان السياحي بموقع المشروع.





وصرحت هبة شبانة مدير قطاع التسويق العقاري والمبيعات بشركة كليوباترا، بأن مشروع «ازميرالدا» فرصة استثمارية هائلة إلى جانب كونه واجهة سياحية فريدة، حيث يقع على بعد دقائق من مدينة «رأس الحكمة الجديدة» المصنفة كثالث أجمل شواطئ في العالم، بين مطار مطروح ومطار مدينة العلمين الجديدة، ويبعد موقع المشروع 4 ساعات فقط بالطيران عن أوروبا وآسيا، كما يستغرق الوصول الى الموقع ليلة واحدة من أوروبا بالسفر عبر اليخوت والسفن.





وعرضت الدكتورة مايسة عبد العزيز، صاحبة ومديرة المكتب الاستشاري لمشروع ازميرالدا، صورا للوحدات الفندقية والسكنية بمساحاتها المتعددة التي تبدأ من 60 مترا حتى 500 متر، والتي أعدت بتصميمات عصرية مستوحاة من الطبيعة، كما روعي توفير أنواع مختلفة من الخدمات التي تحقق مزايا ترفيهية تضمن انسانية المكان وتناسب كافة الفئات العمرية وتلبي احتياجات العميل المستهدف.





من جانبه أضاف المهندس أحمد إمام، استشاري التطوير بالمشروع أن جميع الوحدات لديها رؤية بانورامية على البحر أو رؤية 360 درجة على بحيرات خلابة صممت خصيصًا للراحة والاستجمام، بالإضافة إلى أن المشروع يضم أول منطقة مطاعم عائمة تمت بتصميم مستوحى من قواقع وأمواج البحر وبخطوط معمارية من روح التصميمات العالمية وفقا لأحدث الصيحات المعمارية العالمية حيث شارك في تصميم المشروع مجموعة من بيوت الخبرة الهندسية العالمية .