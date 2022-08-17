مالديف المتوسط.. أحمد موسى: إزميرالدا الساحل الشمالي مكان ساحر من الطبيعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المقرر أن تتضمن حلقة السبت المقبل فقرة عن شاطئ إزميرالدا الساحل الشمالي لمجموعة كليوباترا بسيدي حنيش.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «الشاطئ يصل إلى 800 متر، والفندق يضم 360 غرفة ترى جميعها البحر، و1600 شقة وفيلا وشاليه»، مردفا «مكان للمتعة والرفاهية سواء للسياح العرب أو الأجانب أو المصريين».

وأضاف «المكان يضم مطاعم، والنائب محمد أبو العينين أجرى جولة لتقديم الخدمة الأفضل والأحدث بالشاطئ»، مشيرا إلى أن الشاطئ مناسب لكل الفئات ويعتبر مالديف المتوسط .

وأردف «المنتجع يضم أماكن مخصصة لكافة الرياضات، وبه ممشى، وكل أنواع الرفاهية موجودة».



أحمد موسى: ازميرالدا الساحل الشمالي الأفضل ضمن ألف تصميم |فيديو



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ازميرالدا الساحل الشمالي مكان ساحر من الطبيعة، مضيفاً أنه أكبر مقصد سكني وفندقي بخدمات مميزة.

وأضاف موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن اس باي الساحل الشمالي سيدي حنيش، مساحته 250 فدانًا منها 48 فدانًا للفندق والباقي سكن من فيلات وقصور.

وتابع موسى، أن "هذه المنطقة جميلة جدًا والمساحات الخضراء حاجة الله أكبر وكل الاستثمار العقاري في هذا المكان.. والجنيه اللي بيندفع بكرة بيكون أربعة وخمسة".

وأكمل، أن التصميم الخاص بمشروع إزميرالدا حصل على أفضل تصميم من ألف تصميم تم تقديمها، مضيفًا :"المكان يعطي المتعة والهدوء، وأحلى من كده إيه والبهجة محاطة بكل المنطقة".

وأضاف أحمد موسى: سيكون بها منطقة مخصصة للأطفال، وللدراجات، ومول تجاري، ولا تحتاج الخروج منها، متابعًا أن كل خدماتك موجودة من مطاعم مختلفة ومحلات وغيرها وكل اللي انت نفسك فيه.