هبة شبانة: منتجع إزميرالدا أيقونة سياحية عقارية ترفيهية سيحقق نجاحات غير مسبوقة

قالت هبة شبانة، رئيس قطاع التطوير العقاري بمجموعة كليوباترا للتنمية العقارية، إننا نتطلع لاكتشاف بحر سيدي حنيش وتعريفه للعالم كله، قائلة: "بحر سيدي حنيش بكر، يختلف عن أي منطقة أخرى، ونحن نتطلع لاكتشافه وتعريف العالم كله بهذه البقعة السياحية الضخمة".





ولفتت "شبانة"، خلال تقرير عرضه برنامج آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، إلى أن المنطقة تتميز بالتنوع، من فنادق وعقارات وسياحة، تلبي جميع رغبات المستهلك من جميع الفئات العمرية.



