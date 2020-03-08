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فن

تعليق صادم من شقيق ياسمين عبد العزيز على انفصال أنغام عن زوجها

الأحد 08/مارس/2020 - 09:43 م
أحمد إبراهيم وأنغام
أحمد إبراهيم وأنغام
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محمد نحلة
حرص وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على إعادة نشر خبر انفصال الفنانة أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم عبر "فيس بوك".

الخبر تضمن انفصال النجمة أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد زواج لم يدُم طويلًا.

وكتب عبد العزيز، تعليقًا على مضمون الخبر قال فيه "شيء طبيعي ومؤكد، أصغر منك هيستفيد ويمشي".

وعلم "صدى البلد" من مصدر مقرب أن النجمة أنغام انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب.

وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام".

من ناحية أخري وجه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وام ولادي".

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.

يذكر أن آخر ظهور علني لأحمد إبراهيم مع أنغام كان في فبراير 2020 أثناء إحياء حفلها في مهرجان فبراير الكويت.


تعليق صادم من شقيق ياسمين عبد العزيز على انفصال أنغام عن زوجها
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